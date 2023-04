Kaufkraft: In diesen Kantonen haben die Menschen am meisten Geld

Wo haben die Menschen in der Schweiz am meisten Geld? Neue Zahlen geben darüber Auskunft.

Österreich überholt Deutschland

Tim Weber, GFK-Experte im Bereich Geomarketing, kommentiert die neuesten Zahlen in einer Mitteilung so: «In allen drei Ländern der DACH-Region gibt es 2023 im Vergleich zum Vorjahr Kaufkraftzugewinne. In Österreich fallen sie mit 5,3 Prozent aber deutlich höher aus als in Deutschland und der Schweiz. Damit ziehen die Österreicher dieses Jahr bei der Pro-Kopf-Kaufkraft an den Deutschen vorbei und belegen im Ranking der deutschsprachigen Länder den zweiten Platz.» Obwohl die Kaufkraft gestiegen ist, werden die Menschen sich nicht wirklich mehr Güter leisten können: «Dieses Kaufkraftplus wird den steigenden Verbraucherpreisen zum Opfer fallen», sagt Weber.