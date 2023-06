Waldbrandgefahr: in diesen Kantonen musst du aufpassen

So wird das Wetter am Freitag.

In den orange eingefärbten Teilen der Schweiz herrscht erhebliche Waldbrandgefahr.

An mehreren Tagen wird es um die 30 Grad warm.

In zwölf Kantonen und dem Fürstentum Lichtenstein herrscht wegen der Trockenheit der vergangenen Wochen erhebliche Waldbrandgefahr. Der Bund hat für die betroffenen Kantone die Warnstufe 3 ausgerufen.

Das musst du beachten

Obwohl das gute Wetter Menschen für Aktivitäten wie beispielsweise Bräteln im Wald nach draussen lockt, muss man extrem vorsichtig sein. So dürfen an gewissen Orten Grillfeuer nur an bestehenden Feuerstellen entfacht werden. Funkenwurf muss man sofort löschen. Auch brennende Raucherware darf auf keinen Fall weggeworfen werden.