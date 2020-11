Wie hoch die Krankenkassenprämie ist, hängt vom Wohnort ab. So zahlen junge Erwachsene in Genf fast doppelt so viel für die günstigste Krankenkasse wie solche in Appenzell Innerrhoden.

Günstigste Krankenkasse : In diesen Kantonen kannst du am meisten Prämie sparen

1 / 9 Nicht überall zahlen Versicherte gleich viel für ihre Krankenkasse. Getty Images/iStockphoto So kostet das günstigste Krankenkassenmodell für erwachsene Versicherte ab 26 mit der höchsten 2500er-Franchise in Appenzell Innerrhoden … Getty Images … nur etwa halb so viel wie in Basel-Stadt. Getty Images/iStockphoto

Darum gehts Auch die günstigsten Krankenkassen kosten je nach Wohnort unterschiedlich viel.

Am wenigsten zahlen Versicherte im Kanton Appenzell Innerrhoden.

Basel-Stadt und Genf gehören zu den teuersten Pflastern.

2021 steigen die Krankenkassenprämien in der Schweiz um 0,5 Prozent an. Doch nicht überall zahlen Versicherte gleich viel. Wie viel die Krankenkasse nächstes Jahr kostet, hängt vom Wohnort ab. Das gilt auch für die günstigsten Krankenkassenprämien, wie eine Analyse des Onlinevergleichsdiensts Moneyland.ch zeigt.

So kostet das günstigste Krankenkassenmodell für junge Erwachsene im Alter zwischen 19 und 25 Jahren in Appenzell Innerrhoden am wenigsten. Mit einer 2500er-Franchise zahlen junge Erwachsene dort bei der günstigsten Kasse 125.20 Franken im Monat.

Am meisten zahlen junge Versicherte in Genf: Das günstigste Krankenkassenmodell mit einer 2500er-Franchise kostet monatlich 226.80 Franken. In Basel-Stadt zahlen junge Erwachsende 220 Franken pro Monat für das gleiche Modell.

Auch bei den älteren Versicherten sind die Unterschiede beträchtlich: So kostet das günstigste Krankenkassenmodell mit der höchsten 2500er-Franchise für Versicherte ab 26 Jahren in Appenzell Innerrhoden 166.40 Franken pro Monat. In Basel-Stadt kostet das gleiche Modell 333 Franken pro Monat. Basler zahlen also fast doppelt so viel Prämie wie Appenzeller.

Dass Versicherte je nach Kanton unterschiedlich viel zahlen, liegt an den Prämienregionen. Denn in gewissen Regionen werden mehr Kosten verursacht, folglich sind dort auch die Prämien höher. Dabei können einzelne Gemeinden in Kantonen bereits einer anderen Prämienregion zugeordnet werden.

So zahlen Versicherte in der Gemeinde Oberengstringen im Kanton Zürich mit einer 2500er-Franchise 203.60 Franken pro Monat für die günstigste Krankenkasse. Im angrenzenden Frankental in der Stadt Zürich zahlen Versicherte mit dem gleichen Profil hingegen 274.90 Franken.

Sanitas ist die günstigste Kasse für junge Versicherte

Welche Krankenkasse am günstigsten ist, hängt vom Alter der Versicherten ab: Für erwachsene Versicherte mit der höchsten 2500er-Franchise ist die Assura in 15 Prämienregionen die günstigste Wahl. Atupri ist in neun Regionen am günstigsten, gefolgt von Helsana in fünf und Progrès in vier.

In der Altersgruppe der jungen Erwachsenen mit der höchsten 2500er-Franchise führt Sanitas mit grossem Abstand. Die Versicherung ist in 28 Prämienregionen am günstigsten. Weit abgeschlagen folgen Sanagate und Atupri mit je 4 Prämienregionen und die EGK mit 2 Prämienregionen.