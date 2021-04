Corona hat die Kaufkraft geschwächt

Das Coronavirus hat die Kaufkraft in Europa geschwächt. Letztes Jahr hatten die Schweizerinnen und Schweizer wegen Corona etwa 215 Franken weniger im Portemonnaie, wie Gfk letzten Herbst mitteilte. Damit steht die Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern noch gut da. Durchschnittlich hat die Kaufkraft in ganz Europa wegen der Krise um rund 830 Franken abgenommen. Die Türkei ist das Schlusslicht der Statistik, dort hat Corona den Einwohnern einen Verlust von über 2255 Franken beschert. In Liechtenstein hat die Kaufkraft mit 123 Franken Corona-Verlust am wenigsten gelitten.