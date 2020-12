Das empfiehlt der TCS

Der TCS weist darauf hin, dass man am Steuer seines Fahrzeuges stets im Besitz seiner vollen geistigen und körperlichen Fähigkeiten sein muss. Während der kommenden Festtage macht es Sinn, im Voraus einen Fahrer zu bestimmen, der keinen Alkohol konsumiert und alle sicher heimfährt.

Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Aktion des Freiwilligendienstes Nez Rouge, der die Feiernden in dieser Zeit üblicherweise sicher nach Hause bringt, nicht statt. So oder so sollte man sich zwischen Trinken und Autofahren entscheiden.