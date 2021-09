Die Kosten der Grundversicherung steigen stark. Das liegt nicht nur an der Corona-Krise. Allgemein sind die Kosten für Medikamente und Labore in der Schweiz zu hoch, laut Branchenverband.

Bis zu 4485 Franken pro Kopf : In diesen Kantonen sind die Gesundheitskosten am höchsten

In Appenzell Innerrhoden sind die Gesundheitskosten am tiefsten. Pro Kopf kostet das Gesundheitssystem dort nur 2337 Franken. Auch im Kanton Uri sind die Gesundheitskosten tief: Pro Kopf betragen sie 2666 Franken jährlich.

Darum gehts Seit der Pandemie sind die Kosten für das Gesundheitssystem gestiegen.

Denn die Kosten bei Ärzten, Laboren und Physiotherapien haben zugenommen.

Wie hoch die Gesundheitskosten ausfallen unterscheidet sich von Kanton zu Kanton stark.

Die Gesundheitskosten in der Schweiz sind in der Pandemie um 370 Millionen Franken auf gesamthaft 34,5 Milliarden Franken gestiegen. Darum sind die Ausgaben der Krankenkassen im ersten Halbjahr 2021 um vier Prozent gestiegen, wie der Branchenverband Santésuisse in einer Medienmitteilung schreibt.

Stark gestiegen seien die Kosten bei Laboratorien, Pflegeheimen und Apotheken. Auch bei der Spitex habe die finanzielle Belastung zugenommen: «Das dürfte daran liegen, dass pflegebedürftige Menschen in der Krise den Eintritt ins Pflegeheim verschoben haben und stattdessen zur Spitex gegangen sind», erklärt Manuel Ackermann von Santésuisse.

Mehrkosten wegen Medikamentenpreisen und mehr Leistungen

Die Kosten der Grundversicherung könnten laut Branchenverband auch nach der Krise weiter steigen. Schuld daran seien entgegen der weitverbreiteten Meinung aber nicht die älteren Menschen. Das zunehmende Alter in der Schweizer Bevölkerung sei nur für rund ein Fünftel der Mehrkosten verantwortlich.

Der grosse Rest sei auf Mengenausweitungen bei ambulanten Spital- und Arztleistungen oder auf einen Anstieg der Medikamentenkosten zurückzuführen. So wurden deutlich mehr medizinische Leistungen nach der Pandemie im Jahr 2020 angeordnet.

Dabei sei nur ein Teil der zusätzlich angeordneten Leistungen auf einen Nachholbedarf zurückzuführen. «Wir stellen fest, dass die Kosten bei Ärzten, Laboren und Physiotherapien deutlich über dem Niveau von vor der Pandemie liegen, sagt Ackermann.

Dabei unterscheiden sich die Gesundheitskosten je nach Kanton sehr stark. So betragen die Kosten für die obligatorische Krankenversicherung in Basel-Stadt etwa 4485 Franken pro Kopf im Jahr und in Appenzell Innerrhoden nur 2337 Franken. Wie hoch die Kosten in deinem Kanton sind, erfährst du in der Bildergalerie oben.

Kosten in Labors senken

Dass die Gesundheitskosten in den nächsten Jahren weiter so ansteigen, geht laut Santésuisse nicht. Es brauche dringend Massnahmen, um den Kostenanstieg zu bremsen und die Prämienzahlenden zu schonen: «Wir setzen uns darum beispielsweise für Pauschalpreise bei ambulanten Behandlungen ein», erklärt Ackermann.

Weiter müssten auch dringend die Laborkosten in der Schweiz sinken. Diese seien derzeit dreimal so hoch wie im Ausland. Das sei nicht gerechtfertigt. «Denn die Mitarbeitenden erhalten hierzulande ja auch nicht dreimal so viel Lohn», so Ackermann.

Prämien steigen wohl nur um 0,8 Prozent Die Gesundheitskosten in der Schweiz sind zwischen 2012 und 2019 pro Kopf um 676 Franken angestiegen, von 3138 auf 3814 Franken. Die Corona-Pandemie hat die Krankenkassen 2020 nun 700 Millionen Franken gekostet. Trotzdem dürften die Krankenkassenprämien 2022 durchschnittlich nur um 0,8 Prozent steigen. Denn dank Gewinnen an den Aktienmärkten haben die Krankenkassen ein finanzielles Polster von 11 Milliarden Franken.