Das ist der Reproduktionswert

Der Reproduktionswert basiert auf den täglichen Fallzahlen des Bundesamt s für Gesundheit (BAG) und bezieht sich auf einen Zeitraum über mehrere Tage, der in der Vergangenheit liegt. Der R-Wert wird also immer verzögert dargestellt. Denn infiziert sich eine Person mit Corona, dauert es sieben bis zehn Tage, bis die Person bestätigt ist und in den Statistiken auftaucht. Eine Infektion am 2. Dezember wird in den Statistiken also erst etwa am 12. Dezember auftauchen. Das Institut e of Global Health der Uni Genf gibt dabei bei ihren Schätzungen jeweils eine untere und obere Schätzgrenze plus Mittelwert an. Für den Artikel wurde der Mittelwert verwendet.