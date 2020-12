Coronavirus : In diesen Kantonen wird schon im Dezember mit Impfen begonnen

Am Samstag gab Swissmedic überraschend die Zulassung für die Coronavirus-Impfung bekannt. Verschiedene Kantone reagierten und führen erste Impfungen schon 2020 durch. Schweizweiter Impfstart ist der 4. Januar.

Der offizielle Impfstart für die schweizweite Impfkampagne gegen das Coronavirus mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech beginnt am 4. Januar 2021, dies teilte das BAG am Samstag mit. Allerdings hat die zuständige Behörde Swissmedic, überraschend für die Kantone, den Impfstoff bereits zugelassen. Erste Impfungen dürfen also bereits im Dezember stattfinden. Allerdings sind noch nicht genügend Impfdosen vorhanden um grossflächig impfen zu können.