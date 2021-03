Greenpeace-Analyse : In diesen Kosmetik-Artikeln steckt Plastik drin

In Augen-Make-up, Lipgloss und Lippenstiften hat es besonders viel Kunststoff drin, wie eine Untersuchung von Greenpeace zeigt. Die Umweltorganisation will nun den Einsatz von Plastik in Kosmetika verbieten.