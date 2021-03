Frankreich

Angesichts der sich abzeichnenden dritten Corona-Welle will die Regierung das Impfen mit aller Macht vorantreiben. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert gar Impfungen an sieben Tagen der Woche – selbst wenn das die Mobilisierung von Rettungskräften, Armee und Krankenhauspersonal bedeutet. Derzeit haben fast vier Millionen Franzosen eine erste Impfung erhalten.

Ab dem 15. März soll nicht nur in Impfzentren und Arztpraxen, sondern auch in Apotheken gespritzt werden. So will Frankreich in spätestens sechs Wochen wieder zu einem « normaleren Leben » zurückfinden.