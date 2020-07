In diesen Ländern kannst du jetzt deine Ferien geniessen

Kunden buchen kurzfristig

Angesichts der Corona-Krise hat sich das Buchungsverhalten der Kunden stark verändert. So stellt Reiseanbieter Tui fest, dass die Gäste ihre Ferien sehr kurzfristig buchen. Vor Corona seien die Sommerferien in den Monaten Juni bis September zwischen Januar und März gebucht worden. «Nun sehen wir, dass sehr viele Kunden heute für eine Abreise in weniger als zwei Wochen buchen», so Sprecherin Bianca Schmidt zu 20 Minuten. Sie vermutet, dass der Grund dafür die Einreisebestimmungen sind, die sehr kurzfristig ändern. «Die Sicherheit einer uneingeschränkten Einreise ist kurzfristig am grössten.»