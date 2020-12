Britische und südafrikanische Variante : In diesen Ländern wurden die neuen Covid-Mutationen schon nachgewiesen

Seit Mitte Dezember ist bekannt, dass in Südafrika und Grossbritannien eine neue, ansteckendere Variante des Coronavirus existiert. In diesen Ländern trat sie bisher auf.

Darum gehts Die in Grossbritannien und Südafrika entdeckten Covid-Varianten verbreiten sich offenbar schneller als bisherige Varianten

Es ist die erste mutierte Version des Virus, die Experten beunruhigt.

In den folgenden Ländern wurde eine oder beide Versionen des Virus entdeckt.

Schweiz

In der Schweiz wurde an Heiligabend erstmals die in Grossbritannien aufgetretene Variante des Coronavirus nachgewiesen. Am 27. Dezember trat die südafrikanische Variante erstmals auf.

Europa

Die Mutation in Grossbritannien wurde am 14. Dezember bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass sie sich bereits seit September verbreitet. Am 19. Dezember schickte Boris Johnson deshalb den Südosten Englands inklusive London in den scharfen Lockdown.

Mittlerweile trat die britische Variante ausserdem in den folgenden Ländern auf: Deutschland, Frankreich, Dänemark, Schweden, Italien, Niederlande und Liechtenstein.

Eine der Personen, denen in der Schweiz die südafrikanische Variante nachgewiesen wurde, befindet sich derzeit in Frankreich.

Asien

Folgende asiatischen Länder sind von der britischen Variante betroffen: Japan, Jordanien, Südkorea, Libanon, Singapur.

Afrika

Eine ähnliche Mutation wie in Grossbritannien wurde in Südafrika entdeckt. Die britische Mutation trat bisher auch in Nigeria auf.

Australien

Die britische Variante wurde auch bei Reisenden in Australien festgestellt. Sie wurden umgehend in Hotel-Quarantäne versetzt.

Nord- und Südamerika

Kanada ist bisher das einzige Land auf dem amerikanischen Kontinent, in dem die britische Variante nachgewiesen wurde.

Das wissen wir über die neuen Mutationen Mutationen von Viren sind normal. Das geschieht immer wieder und war auch für Sars-CoV-2 zu erwarten. Denn: Je mehr Menschen sich mit Sars-Cov-2 infizieren, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit von zufälligen Mutationen beim Virus. Meist sind die Anpassungen minim. Die in Grossbritannien und Südafrika nachgewiesenen Veränderungen scheinen sich schneller zu verbreiten, als andere Varianten. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte, dass sie auch zu schwereren Verläufen führen würden. Die Impfhersteller und Gesundheitsbehörden gehen davon aus, dass die entwickelten Impfstoffe auch gegen die mutierten Viren wirken.