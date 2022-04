FCZ, Bayern und Co. vor Titelgewinn: In diesen Ligen könnte am Wochenende die Meister-Entscheidung fallen

Schon am Sonntag könnte der FC Zürich als Schweizer Meister feststehen. Doch auch in anderen Ligen Europas ist eine Vorentscheidung bereits am kommenden Wochenende möglich.

Schweiz

Dass der FC Zürich Meister wird, bezweifelt kaum jemand noch ernsthaft. Erledigt die Breitenreiter-Truppe am Samstag seine Hausaufgaben, könnte sie bereits am kommenden Sonntag die Korken knallen lassen, wenn der FC Basel zuhause gegen Luzern verliert. Auch in anderen Ligen Europas könnte die definitive Meisterentscheidung an diesem Wochenende fallen.

Deutschland

Auch in dieser Saison scheint die deutsche Meisterschale nach München zu gehen. Rekordchampion Bayern führt vier Runden vor Schluss mit neun Punkten Vorsprung auf Rivale Dortmund und könnte mit einem Heimsieg gegen den BVB schon am Samstag alles klar machen. Es wäre dies der 36. Meistertitel der Bayern überhaupt und der zehnte in Serie.

Spanien

Allerspätestens seitdem Real Madrid letztes Wochenende im Topspiel bei Sevilla einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg drehte, ist die Meister-Messe auch in Spanien so gut wie gelesen. Die Königlichen haben fünf Runden vor Schluss 15 Punkte mehr auf dem Konto als der FC Barcelona auf Platz zwei, wobei die Katalanen noch eine Partie weniger auf dem Konto haben. Wegen des spanischen Pokalfinals zwischen Betis und Valencia ruht der reguläre Spielbetrieb am Wochenende. Barça trägt aber das Nachholspiel gegen Rayo Vallecano aus und würde mit einer Niederlage den Titelgewinn von Real zwar noch nicht rechnerisch besiegeln, aber trotzdem für klare Verhältnisse sorgen. Das weisse Ballett aus Madrid müsste in dem Fall bloss einen weiteren Zähler holen, um auch die letzten theoretischen Zweifel am Titel zu beseitigen.

Frankreich

Wie in Spanien stehen auch in Frankreich nur noch fünf Runden auf dem Spielplan. Vorjahreschampion Lille hat auf Rang 9 keine Chancen mehr zur Titelverteidigung, dafür wird aller Voraussicht nach das Starensemble von PSG wieder feiern können. Holen die Pariser am Samstag gegen Lens einen Punkt, geht der Titel in der Ligue 1 zum achten Mal in den letzten zehn Jahren in die französische Hauptstadt – unabhängig davon, was Verfolger Marseille auf Rang zwei macht.

Portugal

Haris Seferovic und Benfica Lissabon haben sich mit 15 Punkten Rückstand auf Platz eins definitiv aus dem Meisterrennen verabschiedet. Auch Stadtrivale Sporting dürfte es schwer haben, den Vorjahrestitel zu verteidigen. Holt der FC Porto am Montagabend gegen Braga mehr Punkte als Sporting gegen Boavista Porto, tüten die Blauweissen vorzeitig den Titel ein.

Türkei

In den letzten 38 Jahren wurde in der Türkei mit der Ausnahme von Bursaspor 2010 stets eine Mannschaft aus Istanbul Meister. Heuer sieht es ganz danach aus, wonach Trabzonspor den ersten Titel seit 1984 klar machen könnte. Patzen Fenerbahce bei Rizespor und Konyaspor bei Malatayaspor, kann sich Trabzonspor mit einem Sieg gegen Adana Demirspor mit Ex-Nati-Captain Gökhan Inler zum Champion krönen.

Österreich

Vier Runden vor Schluss den Titel feiern könnte an diesem Wochenende RB Salzburg. Die Mannschaft von Noah Okafor und Phillip Köhn steht am Sonntag bereits um 14.30 Uhr gegen Austria Wien im Einsatz, Rivale Sturm Graz etwas später um 17.30 Uhr. Siegt Salzburg, könnten die Roten Bullen bei einem Punktverlust von Graz schon am Sonntagabend jubeln.