In diesen Podcasts gibts Nachhaltigkeit auf die Ohren

Wie nachhaltig sind Zimmerpflanzen? Und was machen Roboterbienen? Antworten auf diese und viele andere Fragen gibts in diversen deutschsprachigen Podcasts, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen.

Darum gehts Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Klimakrise: Das sind komplexe Themengebiete, die oft nicht ganz einfach zu durchschauen sind.

Verschiedene deutschsprachige Podcasts beschäftigen sich auf ihre Art mit diesen Themen.

Manche Podcasts fokussieren sich auf knappe Tipps für den Alltag, andere auf längere Interviews mit breiteren Fragestellungen. Manche auf gute Nachrichten, andere auf konstruktiven Journalismus.

Nachhaltig.kritisch: Kritischer Klimajournalismus für ein junges Publikum

Vielleicht ist dir der gleichnamige Instagram-Kanal bereits ein Begriff. Als nachhaltig.kritisch betreiben die Journalistin Ann-Sophie Henne und der Journalist Robin Jüngling seit 2019 unabhängigen Klimajournalismus. In ihrem Podcast sprechen sie vertiefter über ihre Recherchen und laden regelmässig Interviewgäste ein. Dabei befassen sie sich auch immer wieder mit Alltagsthemen und ungewöhnlicheren Fragestellungen. Etwa: Wie nachhaltig sind eigentlich Zimmerpflanzen? Und was ist mit Hunden? Oder Bitcoins? Die Folgen sind mit jeweils dreissig Minuten perfekt für unterwegs.

1.5 Grad Podcast: Der Klima-Podcast mit Luisa Neubauer und sehr prominenten Gästen

Die bekannteste deutschsprachige Klima-Aktivistin spricht in diesem Spotify-Originals-Podcast keinesfalls ausschliesslich über ihr Aktivistinnen-Leben. Viel eher nutzt sie die Plattform, um sich prominente Unterstützung zu holen – oder sich zumindest mit Prominenten über Klima und Nachhaltigkeit auszutauschen. Dutzende bekannte Namen waren in ihrem Podcast bereits zu Gast: Kool Savas, Herbert Grönemeyer, Anke Engelke und auch ihre eigene Grossmutter, welche die Protagonistin in Neubauers Buch ist. Die Folgen dauern jeweils eine gute Stunde.

Besser Leben: Praktische Alltagstipps und kurze Folgen

In diesem Podcast von BAYERN 1 gibts wöchentlich Antworten auf Fragen, die man sich vielleicht noch nie gestellt hat, aber gerne mal stellen könnte und vielleicht sollte. Ist in der Grillkohle eigentlich Urwald drin? Soll man die Waschmaschine besser bei Sonnenschein laufen lassen? Ist wirklich nur Oregano drin im Supermarkt-Oregano? Und wie nachhaltig ist Online-Shopping? Die Folgen sind jeweils so lange, wie es das Thema verlangt: zwischen fünf und 30 Minuten.

Good Impact: Ausgewählte Artikel aus dem «Good Impact»-Magazin

Wer nimmt sich nicht vor, öfter Zeitung und Magazine zu lesen? Nun, in der Realität wird dann oft doch mehr gescrollt als gelesen. Diesen Clinch gibt es bei diesem Podcast nicht: Denn anstatt das «Good Impact»-Magazin zu lesen, kann man sich hier einfach ausgewählte Artikel vorlesen lassen. Die Themen: Roboterbienen im Kampf gegen das Insektensterben, Dürren im Niger oder die Häuser der Zukunft.

Good Impact: Gute Nachrichten & konstruktive Gespräche

Ein weiterer Podcast aus dem Universum des «Good Impact»-Magazins. Hier handelt es sich jedoch um einen klassisch moderierten Podcast. Der Fokus liegt allerdings nicht auf Krisen und Herausforderungen, sondern auf Konstruktivität und Good News. Ein erfrischender Podcast mit sehr kurzen Folgen, von guten Nachhaltigkeits-Nachrichten bis zu längeren Gesprächsepisoden.

Unbeschwert nachhaltig: Der persönliche Podcast aus der Schweiz

Die Schweizerin Barbara Gobeli hat sich in ihrem Leben der Nachhaltigkeit verschrieben. Ihr ist aber wichtig, dass man dabei nicht zu streng zu sich selbst ist – daher der Name: unbeschwert nachhaltig. In ihrem Podcast geht es auf Schweizerdeutsch um unterschiedlichste Themen, von Minimalismus über Dinge, die sie nicht mehr kauft, seit sie nachhaltiger lebt, bis hin zu ihrer eigenen Hochzeit, die sie so nachhaltig wie möglich gestaltet hat.

Fairquatscht: Alles durch die grüne Brille

Marisa Becker holt sich für ihren Nachhaltigkeits-Podcast jeweils eine Expertin oder einen Experten vors Mikrofon, um über alles zu quatschen, das man, wie sie sagt, «durch die grüne Brille» betrachten kann. Dabei geht es auch immer mehr um soziale Gerechtigkeit, welche ihrer Meinung nach auch zum Thema Nachhaltigkeit gehört. So geht es in ihren Folgen auch gerne mal um Themen wie Freiwilligenarbeit oder das Bildungssystem.

