Schöne Pyjamas für die Weihnachtstage

Es gibt Tage, an denen sich der Morgen beinahe bis in die Nacht dehnt. Klassische Bilderbuchsonntage. Oder die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Wenn man eins mit dem Sofa wird und die Augen an Buch oder Bildschirm kleben. Diese Art von Entschleunigung bereitet ein umso grösseres Vergnügen in der richtigen Montur. Also: im Pyjama.