Waldbrand: Diese Regionen sind betroffen

1 / 3 Neben dem Wallis herrscht auch in Teilen des Kantons Graubünden grosse Waldbrandgefahr. waldbrandgefahr.ch In Bitsch im Kanton Wallis ist am Montag ein heftiger Waldbrand ausgebrochen. 20min/News-Scout Das Feuer bei Bitsch VS breitete sich rasant aus. 20min/News-Scout

Draum gehts In Teilen der Schweiz hat es seit Wochen kaum geregnet.

Es herrschen trockene Verhältnisse.

In weiten Teilen der Schweiz herrscht erhebliche bis grosse Waldbrandgefahr.

Am Montagnachmittag kam die Meldung aus Bitsch VS, dass ein heftiger Waldbrand wütet. Die Flammen waren meterhoch, Rauch zog fast über das ganze Oberwallis. Die Bilder waren eindrücklich. Auch am Dienstagmorgen dauern die Löscharbeiten noch an. Im Einsatz ist auch die Schweizer Armee.

Wie W aldbrandgefahr.ch schreibt, herrscht fast im ganzen Wallis erhebliche bis grosse Waldbrandgefahr. Die Regionen mit grosser Gefahr sind auf der Karte mit Rot gekennzeichnet. Über die Entstehung der potenziellen Feuer schreibt der Bund: «Brennende Streichhölzer, Funkenflug eines Grillfeuers und Blitzschläge entfachen sehr wahrscheinlich ein Feuer. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist auch im Wald gross. Die Bekämpfung dieser Waldbrände ist schwierig, das Löschen aufwändig.»

Doch nicht nur im Wallis herrscht grosse Waldbrandgefahr. Auch Teile des Kantons Graubünden sind auf der Karte rot gefärbt. Grosse Waldbrandgefahr herrscht dort in den Regionen Domleschg, in der Oberen Surselva, im Rheintal sowie in der Unteren Surselva. Auch dort gelten die gleichen Entstehungsgefahren wie im Wallis.

In diesen Kantonen herrscht erhebliche Waldbrandgefahr

In folgenden Kantonen herrscht «nur» erhebliche anstatt grosse Waldbrandgefahr: Aargau, Genf, Glarus, Neuenburg, St. Gallen und Zürich. Zur Entstehung von Feuern in diesen Gebieten schreibt der Bund: «Brennende Streichhölzer und Funkenflug eines Grillfeuers können einen Brand entfachen. Auch Blitzschläge können Flächenbrände auslösen. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist in offenem Gelände gross, im Wald mittel.»