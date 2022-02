Nooch, Negishi und Co. – In diesen Restaurants wissen die Angestellten, was die Chefs verdienen

Das ist die FWG

Die Familie Wiesner Gastronomie (FWG) hat über 970 Mitarbeitende aus rund 70 Ländern und betreibt 34 Gastro-Betriebe in den Städten und Agglomerationen von Zürich, Bern, Basel, Zug, Luzern und Winterthur. Dazu zählen Nooch Asian Kitchen, Negishi Sushi Bar, The Butcher, Miss Miu, The Butcher & his Daughter, Outback Lodge und Gypsy Rose, Poke Nation, The Dumpling Brothers, Angry Chicken und Kitchen Republic. 2021 machte die Firma einen Umsatz von 79 Millionen Franken.