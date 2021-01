2000er-Nostalgie auch im Winter

Will es nicht so richtig aufhören zu schneien oder ein Ausflug steht an , so empfehlen sich etwas wärmere Schuhe wie zum Beispiel gefütterte Ankle Boots, ähnlich wie sie Schauspielerin Zo ë Pastelle trägt:

Dicke Sohlen an den Ankle Boots sorgen für Halt, und das richtige Material, wie etwa Schurwolle, schützt vor der Kälte. Dabei kannst du dich am Stil für Ankle Boots für den Winter fast an Wanderschuhen orientieren. Am besten entscheidest du dich für eine Farbe, die du oft trägst. Für einen harmonischen Look im Outfit kannst du die Farbe, so wie Zo ë Pastelle, in deinem Outfit integrieren.