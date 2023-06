4 Schweizer Berghütten für jeden Wandertyp

Was verbindest du mit dem Wandern?

Ich liebe es und bin so oft wie möglich in den Bergen unterwegs! Ab und zu eine Wanderung finde ich schön – die Abwechslung machts aber aus. Das habe ich neu für mich entdeckt. Damit verbinde ich Wanderferien in der Kindheit, Schulausflüge und Qual – nein danke! Ich bin zu faul zum Wandern.