Mindestens 30 Prozent

Frauenquote im Verwaltungsrat

Vor gut einem Jahr beschloss die Politik, dass der Frauenanteil in Verwaltungsräten mindestens 30 Prozent und in Geschäftsleitungen 20 Prozent betragen muss. Die Regelung betrifft börsenkotierte Aktiengesellschaften mit mehr als 250 Mitarbeitenden, betroffen davon sind in der Schweiz rund 200 Unternehmen. Die Unternehmen haben seit Inkrafttreten 2019 fünf Jahre Zeit, um den Richtwert im Verwaltungsrat zu erfüllen – in der Geschäftsleitung beträgt diese Zeitspanne zehn Jahre. Erreichen die Firmen diese Geschlechter-Richtwerte nicht, drohen ihnen allerdings keine Sanktionen. Die Firmen müssen lediglich öffentlich (im jährlichen Vergütungsbericht) begründen, weshalb die Quote nicht erreicht wurde, und dort auch Massnahmen aufzeigen, wie sie den Frauenanteil erhöhen wollen.