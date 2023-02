In diesen sexy Hotels in Europa machst du kein Auge zu

Darf es sinnlich, luxuriös oder doch lieber verführerisch sein? In diesen vier sexy Hotels in Europa wird Schlafen zur Nebensache.

Gönnt euch eine Auszeit zu zweit, in einem sinnlichen Hotel, wie dem Provocateur in Berlin.

Manchmal ist der romantische Ausflug in der Schweiz nicht genug und es muss etwas Aufregenderes her. Von Samt und Seide, über freistehende Badewannen, in rotes Licht getauchte Zimmer bis zu Handschellen in der Minibar – wir stellen vier Hotels in Europa vor, die euren nächsten Trip als Paar bestimmt aufregend machen.

Ferien als Paar – was ist euch dabei wichtig? Bitte keine Kinder – wir checken nur in Adults-only-Hotels ein. Neue Dinge auszuprobieren: in oder ausserhalb des Hotelzimmers. Romantik: wellnessen, geniessen und abschalten. Ich verreise hauptsächlich mit Freunden oder meiner Familie. Am liebsten reise ich solo. Ich bin Single.

Das Geschmacksvolle: Grand Amour Hotel Paris

Erotische Fotomontagen, ein mit Vulven und Penissen bedruckter Teppich im Flur und eine sehr stylishe Inneneinrichtung: So präsentieren sich die 42 Zimmer sowie ein Apartment des Grand Amour Hotels im Herzen von Paris.

Mit 25 Quadratmetern habt ihr in den sogenannten Künstler-Zimmern des Hotels viel Platz. grandamour.hotelamourparis.fr Stylische Einrichtung, so weit das Auge reicht. grandamour.hotelamourparis.fr Im Medium Zimmer warten eine Dusche sowie eine Badewanne auf dich. grandamour.hotelamourparis.fr

Ein kleines Doppelzimmer für zwei Personen ist ab 160 Franken pro Nacht buchbar. Netflix und Chill ist übrigens keine Option, denn einen Fernseher suchst du in den Zimmern vergeblich.

Dafür lädt das Grand Amour Restaurant umso mehr zum Verweilen ein. Ganz nach dem Vorbild einer französischen Brasserie kommen Gourmets beim Brunch oder Dinner auf ihre Kosten. Hinter dem Restaurant versteckt sich zudem eine Bar mitten in einer Bibliothek – oder umgekehrt. Ist das Grand Amour ausgebucht, kannst du auf das nicht weniger reizende Partnerhotel Amour ausweichen.

Geniesse das Ambiente in der Hotelbar – ob bei einem Drink oder Buch. grandamour.hotelamourparis.fr

Der amerikanische Vintage-Traum: Romeo’s Motel & Diner auf Ibiza

In derselben Nacht heiraten und sich wieder scheiden lassen? Kann im Romeo’s Motel & Diner auf Ibiza durchaus passieren. Inspiriert von US-amerikanischen Motels entlang der Route 66 lädt das Hotel zum Feiern, Sündigen und Vergessen ein – kleine Hochzeitskapelle, die du buchen kannst, inklusive.

Das Romeo’s Motel & Diner auf Ibiza könnte direkt einem amerikanischen Film aus vergangenen Zeiten entsprungen sein. romeosibiza.com Das Design zieht sich auch im Innern durch: Alle Zimmer sind nach Städten entlang der amerikanischen Route 66 benannt. romeosibiza.com Willkommen im Playroom – wie viele wohl nach einer wilden Partynacht direkt vor den hoteleigenen Traualtar geschritten sind? romeosibiza.com

Passend zum amerikanischen Retro-Motto ist jedes Zimmer nach Städten entlang der Route 66 benannt und ganz im Stile der 60er- und 70er-Jahre mit analogen Telefonen, Fransenlampen, Vintage-Ventilatoren und einer verführerischen Neonbeleuchtung ausgestattet. Je nach Saison kostet ein Doppelzimmer ab 95 Franken pro Nacht für zwei Personen.

Doch auch abseits der Hotelzimmer gibt es so einiges zu entdecken: Für Abkühlung sorgt der Retro-Poolbereich inklusive herzförmigem Jacuzzi, im Mandy’s kannst du einen Milchshake schlürfen und im Playroom warten ein sexy Leoparden-Sofa, ein DJ-Pult und eine Pole-Dance-Stange auf die nächste Partynacht.

Übrigens: Falls du auf Ibiza weilst, kannst du das abgefahrene Hotel auch für nur einen Tag geniessen – ein Tagesticket kostet 50 Franken.

Das Sinnliche: House of Gods in Edinburgh

Luxuriös und opulent, ganz nach dem Motto «Mehr ist mehr»: So präsentiert sich das Hotel House of Gods im schottischen Edinburgh. Perfekt also, wenn du in eine komplett andere Welt eintauchen und alles um dich herum vergessen willst.

The Cabin: Auf zehn Quadratmetern geniesst du hier ein Stückchen Luxus. houseofgodshotel.com The Classic: Das Herzstück im 14 Quadratmeter grossen Zimmer ist das imposante Bett. houseofgodshotel.com The Suite: In der 27 Quadratmeter grossen Suite wartet zudem eine freistehende Badewanne auf dich. houseofgodshotel.com

Dementsprechend prunkvoll sind die 22 Zimmer eingerichtet. Ob ganz nach dem Vorbild des Orient Express, dem Schloss Versailles oder dem viktorianischen Zeitalter – du hast die Wahl. Die Zimmer sind ab 135 Franken pro Nacht buchbar, inklusive sinnlicher Beleuchtung und der einen oder anderen Überraschung in der Nachttischschublade.

Doch hier hört es noch nicht auf: Ein Butler, der mitten in der Nacht Milch und Guetzli oder Pizza aufs Zimmer liefert, Rosenblätter und Prosecco, ein mit Ballonen gefülltes Hotelzimmer – das alles kannst du dir dazu buchen. Oder aber Drink-Kreationen in der Hotelbar mit dem passenden Namen Lilith’s Lounge schlürfen.

Das Verführerische: Hotel Provocateur in Berlin

Im Hotel Provocateur in Berlin erwacht der dekadente und elegante Bohème-Lifestyle der 1920er-Jahre wieder zum Leben.

Die Maison Suite direkt unter dem Dach des Hotels ist ein Traum für zwei. provocateur-hotel.com Erotik pur: Das De Luxe Zimmer ganz in Rot mit viel Samt und Gold-Elementen. provocateur-hotel.com Inklusive freistehender Badewanne mit Blick aufs Bett. provocateur-hotel.com

Hier wird Sinnlichkeit grossgeschrieben – sowohl in der Hotelbar als auch in den 58 Zimmern und Suiten, die allesamt mit dunklem Naturstein, verführerischen Samtstoffen sowie viel Flair ausgestattet sind. Buchbar sind die Zimmer ab 120 Franken pro Nacht.

Besonders spannend: der Provocateur-Modus. Legst du einen der Schalter neben dem Bett um, wird der Raum in aufreizendes Licht getaucht, sanfte Lounge-Musik ertönt und in einer Videoinstallation werden erotische Aufnahmen an die Wand projiziert. In der Minibar findest du zudem nicht nur Drinks – sondern auch Handschellen.