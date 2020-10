In der Schweiz gilt ab Donnerstag eine «ausgedehnte» Maskenpflicht. Wo gilt diese überall? Und wer ist davon ausgeschlossen? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur verschärften Massnahme des Bundes.

Darum gehts Der Bund hat neue Corona-Massnahmen beschlossen aufgrund der steigenden Fallzahlen.

Eine Massnahme ist die Verschärfung der Maskenpflicht.

Die Maske soll nun auch in Aussenbereichen obligatorisch sein.

1. Wo muss im Freien eine Maske getragen werden?

Masken müssen in Innen- und Aussenbereichen von Einrichtungen und Betrieben getragen werden, wie zum Beispiel Läden, Zoos, Theater, Kinos, Konzert- und Veranstaltungsorte, Restaurants, Bars und Märkten. In Restaurants und Bars kann die Maske abgenommen werden, wenn am Tisch konsumiert wird.

Im Freien müssen Masken in belebten Fussgängerbereichen von urbanen Zentren und Dorfkernen getragen werden. Sobald es im öffentlichen Raum zu einer Ansammlung von Personen kommt, bei der der erforderliche Abstand nicht eingehalten werden kann, wie beispielsweise in Pärken und Strassen, muss man ebenfalls Masken tragen.

2. Wer muss in Schulen eine Maske tragen?

Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler in Schulen der Sekundarstufe II, wie Mittelschulen und Berufsschulen, müssen eine Gesichtsmaske tragen. Ausgenommen sind Situationen, in denen das Tragen einer Maske den Unterricht wesentlich erschwert. An den Hochschulen ist der Präsenzunterricht grundsätzlich verboten. Für die obligatorische Schule gilt nach wie vor die Zuständigkeit der Kantone und damit deren Vorgaben.

3. Welche Personen sind weiter von der Maskentragpflicht ausgenommen?

Ausgenommen von der neuen Maskenpflicht sind nach wie vor Kinder vor ihrem 12. Geburtstag, Personen, die nachweisen können, dass sie aus besonderen Gründen, insbesondere medizinischen, keine Gesichtsmasken tragen können; Betreuungspersonen in Institutionen der familienergänzenden Kinderbetreuung, sofern das Tragen einer Gesichtsmaske die Betreuung wesentlich erschwert; Personen, die eine medizinische oder kosmetische Dienstleistung im Gesicht in Anspruch nehmen sowie auftretende Personen. Für Sportlerinnen und Sportler und Künstlerinnen und Künstler gelten spezifische Maskentragvorschriften im Sport- und Kulturbereich.

Die Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske gilt neu auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und weiteres Personal, die in öffentlich zugänglichen Innen- und Aussenräumen einer Einrichtung oder eines Betriebs tätig sind, und die bisher Schutzvorrichtungen wie grossflächige Kunststoff- oder Glasscheiben eingesetzt haben, beispielsweise bei Kassenpersonal.

4. Wann müssen Gäste in Restaurants und Bars eine Maske tragen?

Gäste müssen in Restaurations- und Barbetrieben nur dann keine Maske tragen, wenn sie am Tisch sitzen. Wenn sich der Gast auf dem Weg zum Tisch, Konsumationsort befindet oder beispielsweise die Sanitärräume aufsucht, besteht die Maskentragpflicht. Auch das Küchenpersonal muss neu eine Maske tragen, es sei denn, es arbeitet nur eine Person in der Küche.

5. Bis wann gelten diese Massnahmen?