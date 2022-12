Welches Skigebiet bietet die meisten Pistenkilometer fürs Geld?

Platz 25: Evolène (VS) Skipass: 46 Franken Medianer Übernachtungspreis pro Person: 94.78 Franken Pistenkilometer: 42 Preis pro Pistenkilometer: 3.30 Franken

Über 200 Skigebiete gibt es in der Schweiz.

Mit dem vielen Schnee der letzten Tage ist die Skisaison so richtig angelaufen. Doch bei über 200 Skigebieten im Land fällt die Auswahl schwer. Die grössten Skigebiete der Schweiz locken mit kilometerlangen Pisten, dafür gibts in vielen kleinen Regionen Skipässe für weniger als zehn Franken pro Tag .

Ein neuer Preisvergleich, der 20 Minuten exklusiv vorliegt, zeigt nun, wo es am meisten Piste fürs Geld gibt. Die Ferienwohnungsplattform e-domizil und ihre Muttergesellschaft Hometogo listen die Kosten einer Skipass-Tageskarte und einer Übernachtung in einer Ferienwohnung auf und rechnen diese auf die Anzahl der befahrbaren Pistenkilometer in der Region herunter.