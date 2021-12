Corona-Pandemie – In diesen Skiorten kannst du dir noch eine Wohnung leisten

Die Quadratmeterpreise in Schweizer Skiorten schiessen in die Höhe. Denn wegen der Pandemie boomen Häuser und Wohnungen in den Bergen. Es gibt aber noch ein paar preiswerte Orte.

1 / 8 Die Preise für Immobilien in Skigebieten sind stark gestiegen seit der Corona-Pandemie. Getty Images/iStockphoto Doch es gibt noch preiswerte Orte, wie etwa die Bettmeralp im Kanton Wallis. Dort kostet ein Quadratmeter 4129 Franken. Getty Images/iStockphoto Auch in Fiesch im Kanton Wallis sind Immobilien noch erschwinglich. Ein Quadratmeter kostet dort 4363 Franken. Getty Images/iStockphoto

Darum gehts: Durchschnittlich kostet ein Quadratmeter in einem Schweizer Skiort 13,8 Prozent mehr als noch 2019.

Schuld ist die Corona-Pandemie, diese treibt die Leute in die Berge.

Während ein Quadratmeter in Verbier 17’658 Franken kostet, zahlt man für einen Quadratmeter in der Bettmeralp nur 4129 Franken.

Die Pandemie treibt die Schweizerinnen und Schweizer in die Berge. Das treibt die Preise für Immobilien in die Höhe: Durchschnittlich kostet ein Quadratmeter 13,8 Prozent mehr als noch 2019, wie die Immobilienplattform Realadvisor schreibt.

Denn die Nachfrage an Wohnungen und Häusern in den Skiorten hat in den letzten zwei Jahren einen deutlichen Anstieg verzeichnet. Grund dafür ist die Pandemie: Die Beschränkungen haben den Wunsch nach einem Zweitwohnsitz begünstigt, heisst es weiter.

Am stärksten sind die Preise in den Bündner Skiorten Samnaun, Scuol, Motta Naluns und Parsenn oberhalb von Davos gestiegen. Dort kostet der Quadratmeter ein Viertel mehr als noch vor der Corona-Krise. In Obersaxen sind die Preise um 24 Prozent in die Höhe geschossen.

Über 17’000 Franken für einen Quadratmeter

Spitzenreiter in Sachen Immobilienpreise bleiben Orte wie Verbier, dort kostet ein Quadratmeter 17’658 Franken, und St. Moritz, wo der Quadratmeter 16’483 Franken kostet. In Zermatt blättern Interessierte 15’259 Franken dafür hin. Allerdings sind dort die Preise nicht so stark gestiegen wie in anderen Orten.

Das liegt laut den Studienautoren und Studienautorinnen daran, dass Orte wie Gstaad, Verbier oder St. Moritz eine grosse Anzahl ständiger Einwohnerinnen und Einwohner haben. Leute lassen sich dort nieder, anstatt Zweitwohnungen zu erwerben, weshalb die Nachfrage geringer ist und die Immobilienpreise weniger stark steigen.

Auch in günstigeren Skiorten sind die Quadratmeterpreise seit 2019 in die Höhe geklettert. So sind die Preise in der Bettmeralp um zwölf Prozent gestiegen und ein Quadratmeter kostet nun 4129 Franken. Damit gehört das Skigebiet aber zu den zehn preiswertesten Orten in den Bergen.

Welche Skiorte sonst noch besonders günstig sind, erfährst du in der Bildergalerie oben.

Orte im Graubünden und in der Innerschweiz sind gefragt Den stärksten Preisanstieg hat der Kanton Graubünden erlebt. Dort liegen gleich acht Skiorte, die den stärksten Anstieg in den letzten zwei Jahren verzeichnet haben. Gesamthaft sind die Preise in den 15 Davoser Skiorten um 19 Prozent angestiegen. Das liegt wohl an der internationalen Medienpräsenz dank dem World Economic Forum WEF in Davos und dem Ruf von St. Moritz als zweitteuerster Skiort der Schweiz. In der Zentralschweiz sind die Preise um 18 Prozent in die Höhe geschossen. Die Skiorte des Kantons Waadt haben mit 7,5 Prozent den geringsten Anstieg in den letzten zehn Jahren aufzuweisen.