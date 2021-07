Viertelfinal gegen Spanien - In diesen Städten gibts bei einem Nati-Sieg eine Freinacht

Während des morgigen Spiels in Russland hält die ganze Schweiz den Atem an. Nach dem Sieg gegen Frankreich spielt die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft um 18 Uhr in St. Petersburg gegen Spanien. Und was passiert, wenn die Schweiz auch dieses Spiel gewinnt? Was ist, wenn die Schweiz dann plötzlich im Halbfinal steht oder wenn wir gar von einem Finalspiel träumen dürfen? Dann heisst es: Feiern bis zum Morgengrauen. Ohne Polizei- oder Sperrstunde. Zumindest in einigen Schweizer Städten.