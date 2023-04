In der Schweiz werden immer mehr Velos geklaut

Im letzten Jahr wurden in der Schweiz nicht nur teurere, sondern auch deutlich mehr Fahrräder entwendet. Eine Statistik zeigt, an welchen Orten Velodiebe am liebsten unterwegs sind.

1 / 5 2022 schoss die Zahl der gemeldeten Velodiebstähle bei der Axa-Versicherung in die Höhe. Dabei unterscheidet sich das Risiko je nach Gebiet. IMAGO/Panthermedia Basel

Besonders häufig sind Velo-Diebe in Basel-Stadt unterwegs. Doch auch in Basel-Landschaft werden immer wieder Diebstähle gemeldet. Im August 2022 stahl ein Mann ein E-Bike in Frenkendorf. 20min/News-Scout Die Versicherung empfiehlt, das Fahrrad an einem im Boden fixierten Gegenstand abzuschliessen. IMAGO/Michael Gstettenbauer

Darum gehts Im Jahr 2022 wurden so viele Fahrräder gestohlen wie schon lange nicht mehr.

Zahlen der Axa-Versicherung zeigen – es sind nicht alle Regionen gleich stark davon betroffen.

Das Ranking führen die Städte Basel, Bern und Biel an.

Der Frühling ist Hoch-Saison für gestohlene Fahrräder. Das milde Wetter motiviert, sich vermehrt auf den Sattel zu schwingen. Das freut Velobegeisterte und Velodiebe gleichermassen, stehen die geliebten Zweiräder vermehrt im Freien. Üblicherweise würden im April doppelt so viele Velos gestohlen werden, wie noch im Februar, sagt die Axa-Versicherung.

Blieb dies in den vergangen Jahren konstant, sei die Zahl von Velodiebstählen im Jahr 2022 in die Höhe geschossen. Nach Axa ist das Risiko, dass der eigene Drahtesel gestohlen wird, von Kanton zu Kanton verschieden.

Basel-Stadt (3,1 Prozent) Basel-Landschaft (2,2 Prozent) Solothurn (1,8 Prozent) Luzern (1,6 Prozent) Genf (1,6 Prozent) Thurgau (1,5 Prozent) Bern (1,5 Prozent) Zürich (1,3 Prozent) Zug (1,3 Prozent) St. Gallen (1,2 Prozent)

Quote seit 2015 nicht mehr so hoch

In Basel-Stadt war das Risiko, dass das eigene Velo geklaut wird, bei einer Quote von drei Prozent. Das wäre jedes 33. Fahrrad. Dies bedeutet eine achtmal höhere Wahrscheinlichkeit als im Südkanton Tessin. Dort werden nach Axa-Ranking am wenigsten Fahrräder geklaut. Weitere Diebstahl-Hochburgen der Schweiz seien Basel-Landschaft, Solothurn und Luzern.

Schweizweit seien im Jahr 2022 8900 gestohlene Fahrräder gemeldet worden. «Das ist ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Seit 2015 war die Diebstahlquote nicht mehr so hoch», so die Versicherung. Dies überrasche Stefan Müller, Leiter Schaden Sachversicherung der Axa, nicht. «Wir wissen von organisierten Banden, die Fahrräder ins Ausland schaffen. Während der Pandemie war dies aufgrund der eingeschränkten grenzübergreifenden Mobilität weniger gut möglich», so Schmid. Dass die Quote jedoch auch höher liege als in den Jahren davor, müsse einen anderen Grund haben.

«Eine mögliche Erklärung ist, dass in den letzten Jahren ein regelrechter Velo-Boom stattgefunden hat und dadurch das Diebstahl-Potenzial deutlich grösser ist», sagt Müller. Auch scheinen Velo-Fans mehr für ihre Fahrräder zu bezahlen. «Gestiegen ist über die Jahre auch die durchschnittliche Schadenhöhe und damit die Schadensumme», so die Axa.

E-Bikes sind ein lukratives Geschäft – auch für Diebe

Pro gestohlenem Velo seien 2000 Franken erstattet worden. «Noch vor fünf Jahren lag der Durchschnittsschaden bei 1250 Franken und damit um knapp 40 Prozent tiefer», sagt die Versicherung. Grund dafür seien die immer teurer werdenden Velos und kostspieligen E-Bikes. «Eine lukrative Beute für Diebinnen und Diebe», so die Versicherung.

Die Unterschiede könne sich Stefan Müller nicht abschliessend erklären. «Neben der Grenznähe könnten Velostädte ein Treiber sein, da dort das ‹Angebot› für Diebinnen und Diebe sehr gut ist», sagt er. Diese Aussage bestätige die Statistik. Acht der zehn grössten Schweizer Städte haben eine Velo-Diebstahlquote die über dem Schweizer Durchschnitt liegt. In Basel sei die Wahrscheinlichkeit fast dreissig mal höher als in Lugano.

Velomarke wissen hilft

«Wenn möglich sollte ein Velo an einem abschliessbaren oder überwachten Ort parkiert werden», empfiehlt die Versicherung. So könne die Gefahr minimiert werden. Zusätzlich helfe das Befestigen des Velos mit dem Schloss an einem fixen Ort. «Kommt es trotzdem einmal weg, sollte dies möglichst rasch der Polizei gemeldet werden». Hierbei würden sich die Erfolgschancen, dass das Fahrrad wieder gefunden wird, erhöhen, wenn man die Marke, sowie die Rahmennummer weiss.