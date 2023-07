Sparen beim Reisen: Günstig schlafen in Istanbul, Athen und Lissabon

Günstig Reisen : In diesen Städten zahlst du für ein Airbnb halb so viel wie für ein Hotel

Schon letztes Jahr war es spürbar, jetzt sind die Preise auf ein 5-Jahres-Hoch geklettert: Fliegen ist in diesen Sommerferien besonders teuer. Eine Besserung ist nicht in Sicht und auch die Hotelpreise schiessen 2023 Jahr in die Höhe. Wer sich dennoch eine Auszeit im Ausland gönnen will, kann Spartipps gut gebrauchen. Bei der richtigen Art der Unterkunft gibt es einiges herauszuholen.

Würdest du deine Ferien umplanen, um mehr Geld zu sparen? Klar, das ist doch eine super Sache. Bevor ich gar nicht weg kann, würde ich das schon machen. Ich würde mich nur am günstigen Preis orientieren, wenn ich noch nicht weiss, wo es hingehen soll. Nein, mein Ziel lässt sich nicht durch Preise beeinflussen. Welche Ferien?

Airbnb um die Hälfte günstiger

Wer statt eines Hotelzimmers auf eine Ferienwohnung setzt, kann richtig Geld sparen. Das ergibt sich aus einer Untersuchung des Finanzplaners «Moneyzine». Das Unternehmen hat 35 europäische Städte hinsichtlich der Preise für Hotels und Ferienwohnungen miteinander verglichen und dafür die Buchungsseiten Trivago und Airbnb geprüft. Das Ergebnis: In drei beliebten Feriendestinationen kann man die Hälfte sparen, wenn man auf ein Airbnb ausweicht.

Istanbul

Die Sultan-Ahmed-Moschee ist eines der Wahrzeichen von Istanbul. Unsplash/Caner Cankisi

Den Spitzenplatz belegt dabei Istanbul in der Türkei. Die frühere Hauptstadt schlägt bei einem Hotelzimmer mit durchschnittlich 105.85 Euro zu Buche, für eine Unterkunft auf Airbnb zahlst du im Schnitt gerade mal 40.46 Euro. Mathe-Asse haben schnell ausgerechnet: Das sind sogar deutlich mehr als 50 Prozent. Mit 61,77 Prozent weniger sind Airbnbs in einem der ohnehin günstigsten Reiseziele Europas ein besonderes Schnäppchen.

Athen

Eine Reise nach Athen belohnt dich mit einer beeindruckenden Kulisse. Unsplash/David Tip

Die Silbermedaille schnappt sich Athen in Griechenland. Mit der Akropolis, hübschen Gässchen und der Nähe zum Meer lohnt sich ein Besuch ohnehin – wer statt auf ein Hotel auf eine Unterkunft von Airbnb setzt, spart hier 49,53 Prozent. Die Durchschnittspreise liegen hier bei 123.11 Euro (für ein Hotel) beziehungsweise 62.13 Euro (für das Airbnb).

Lissabon

Die gelben Strassenbahnen sind charakteristisch für Portugal. Unsplash/Andreas M

Der dritte Platz geht an Lissabon in Portugal. Die Stadt an der Atlantikküste ist für ihre pastellfarbenen Häuser und die gelbe Strassenbahn, die sich die steilen Hügel hochkämpft, berühmt. Mit durchschnittlich 187.54 Euro für ein Hotel kommt dich eine Nacht allerdings teuer zu stehen. Weichst du auf eine Ferienwohnung aus, reichen im Schnitt schon 95.87 Euro. Du sparst also 48,88 Prozent.

Übrigens: Am preiswertesten ist deine Übernachtung in Moldawien. In Chișinău zahlst du für ein Hotel 60.89 Euro, ein Airbnb gibt es gute 40 Prozent günstiger für 36.44 Euro.