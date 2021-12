Klotzen statt kleckern - In diesen Teilen glitzern wir durch die Party-Saison

Die Weihnachtsbeleuchtung hängt, der Maroni d uft liegt in der Luft. Der erste Glühwein? Auf der To-Do-Liste vermutlich längst abgehakt. Und um noch etwas kommt man dieser Tage (zum Glück) nicht herum: Wo man auch hinscrollt oder entlang flaniert, aus sämtlichen Accounts und Schaufenstern glitzert es einem euphorisch entgegen. Der Dresscode für die nächsten Wochen steht also fest: G-L-A-M-O-U-R. J a p, Studio 54 lässt grüssen, Elstern bekommen grosse Augen, wenn wir in unseren neuen Lieblingsteilen an der Weihnachtsfeier erscheinen.