Tauche in diese 4 ganz besonderen Spas in Europa ein

Ich gehe fast jede Woche in die Massage, ins Spa oder in die Sauna – das tut mir gut. Im Winter gönne ich mir das ab und zu. Nur wenn ich in einem Hotel mit Wellnessbereich in den Ferien bin. Das ist ein seltener Luxus für mich. Gar nie – das ist mir zu langweilig.

Bei Regen und Gewitter: QC Termemilano in Mailand

Stell dir vor, du sitzt mitten im Wasser und um dich herum blitzt, donnert und regnet es. Was auf den ersten Blick nach einem ungemütlichen Unwetter aussieht, ist in Wirklichkeit ein Spa. Ein Video, das gerade auf Tiktok viral geht, zeigt das etwas andere Wellness-Erlebnis.

Auf über 3000 Quadratmetern bietet das Spa über 30 Wellness-Stationen an: Von der Bio-Sauna in einer umgebauten, historischen Strassenbahn, über den Whirlpool mit Kristallwänden bis zum Barfusspfad im Aussenbereich – hier kannst du so richtig abschalten.

Im verwunschenen Garten: Secret Garden Spa in Budapest

Prächtige Brunnen, riesige Palmen und Mosaiksteine – im Secret Garden Spa des Mystery Hotels in Budapest fühlst du dich wie in einem verwunschenen Garten. Besonders der Blick vom Whirlpool innerhalb einer Glaskuppel ist schon einen Besuch wert.

Ein Stück Bali: Manon Les Suites in Kopenhagen

Tropische Erlebniswelt: Therme Bukarest

Unterteilt ist sie in drei Bereiche: In der Galaxis kannst du all die Rutschbahnen testen, in der Palme warten diverse Pools sowie der hauseigene Sandstrand auf dich und im Elysium geniesst du die Blumen- und Saunawelt in vollen Zügen. Ideal auch für Familien mit Kindern, die auf der Suche nach Action sind.