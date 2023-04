4 Hotels, die früher Kircher und Kloster waren

Ferien in einer Kirche oder in einem Kloster buchen – was auf den ersten Blick ungewöhnlich klingt, ist bei einigen Hotels das Konzept.

Innovative Hotels : In diesen wunderschönen Kirchen kannst du als Feriengast einchecken

Früher Kirche, heute Hotel: Willkommen im Hotel Bunk in Utrecht.

Gastfreundschaft statt Gottesdienst: Wo früher Gebete gesprochen worden sind, kannst du heute Ferien buchen. Dahinter stecken innovative Hoteliers, die leer stehende Kirchen und Klöster kurzerhand zu Hotels umfunktioniert haben. Würdest du das Heiligkreuz gegen das Hotelbett tauschen und einchecken?

Die Umnutzung von Kirchen zu Hotels finde ich … … respektlos der Religion gegenüber. … ein sehr cooles Konzept. … eine gute Idee, aber das wäre nichts für mich. … recht unspektakulär.

Für Junggebliebene: Bunk-Hotel, Amsterdam und Utrecht

Das Bunk-Hotel an den beiden Standorten Amsterdam und Utrecht in den Niederlanden ist eine wilde Mischung aus Herberge, Hotel, Restaurant, Co-Working-Space, Kunstgalerie, kulturellem Veranstaltungsort für Reisende wie auch für Einheimische. Zur Auswahl stehen in beiden Städten entweder Zimmer für zwei bis fünf Personen oder moderne Gemeinschaftspods, bei denen du die Unterkunft teilst.

In Utrecht liegt das Bunk-Hotel direkt in idyllischer Lage am Wasser. wearebunk.com Wenn du nicht viel Geld fürs Schlafen ausgeben möchtest, sind die Bunk-Pods ideal für dich. Es gibt Einzel- oder Zweierpods. wearebunk.com Etwas mehr Raum und Komfort hast du in den Bunk-Zimmern des Hotels, wie beispielsweise in der Suite. wearebunk.com

Besonders cool im Bunk-Hotel Utrecht: Die weltberühmte Quellhorst-Orgel der 1893 eröffneten reformierten Kirche ist bis heute in Betrieb. Jedoch nicht mehr während des Gottesdiensts am Sonntagmorgen, sondern bei Abendkonzerten, damit Nachtschwärmende weiterhin in den Genuss des majestätischen Instrumentes kommen.

Je nach Daten und Verfügbarkeiten kostet in Utrecht ein Bunk-Pod 35 Franken pro Person und Nacht, für einen Doppel-Bunk-Pod bezahlst du 58 Franken für zwei Personen. Ein Doppelzimmer ist ab 90 Franken erhältlich – während der «Epic Bunk Room», also quasi die Suite des Hotels, 106 Franken kostet. Die Preise für das Bunk-Hotel Amsterdam sind ein wenig teurer.

Luxus pur: Monastero Santa Rosa Hotel & Spa, Amalfi

Seit dem 17. Jahrhundert thront das ursprüngliche Dominikanerkloster Santa Rosa majestätisch hoch über den Klippen der Amalfiküste. Während früher Nonnen Kräuter und Blumen zu wirksamen Heilmitteln verarbeiteten, geniessen heute Gäste aus aller Welt das Luxusresort Monastero Santa Rosa Hotel & Spa im Fischerdorf Conca dei Marini.

Der Blick von oben auf das Monastero Santa Rosa Hotel & Spa ist spektakulär. monasterosantarosa.com In fast jedem Zimmer ersichtlich: Die Aussicht auf die tiefblauen Farben des Meeres. monasterosantarosa.com Essen kannst du unter anderem auf dieser malerischen Terrasse. monasterosantarosa.com

Nicht nur der Pool mit atemberaubendem Blick aufs Meer ist bei den Gästen besonders beliebt, sondern auch die Gourmetküche. Auf der Terrasse des Michelin-Stern-Restaurants Il Refettorio speist du zwischen Himmel und Meer und geniesst einen der exklusivsten Ausblicke der gesamten Amalfiküste.

So viel Luxus hat seinen Preis: Je nach Saison, Verfügbarkeit und Zimmertyp kostet eine Übernachtung zwischen 1140 und 4000 Franken pro Nacht für zwei Personen.

Für Designfans: Sōzō-Hotel, Nantes

Am Sōzō-Hotel in der französischen Stadt Nantes könntest du glatt vorbeilaufen, wüsstest du nicht, dass es sich in einer Kirche befindet. Das 4-Sterne-Boutique-Hotel ist nach dem japanischen Wort Schöpfung oder Fantasie benannt – das zeigt sich schon beim Betreten des historischen Ortes.

Mitten im Herzen von Nantes liegt das Sōzō-Hotel. sozohotel.fr Nur schon die Lobby ist beeindruckend und überrascht mit vielen Designelementen. sozohotel.fr Hast du schon einmal in einem Zimmer mit Buntglasfenster geschlafen? Im Sōzō-Hotel ist das möglich. sozohotel.fr

Die Lobby ist im ehemaligen Chorraum einer Kapelle des 19. Jahrhunderts untergebracht und befindet sich unter einer 17 Meter hohen Gewölbedecke mit Buntglasfenstern. Als wäre das nicht schon eindrücklich genug, schmücken elegante Design-Elemente den Raum.

Das Konzept zieht sich in den 24 Zimmern durch – vom Designersessel bis zum Kapellenfenster. Die Preise variieren je nach Zimmertyp: Das «Experience Zimmer» ist ab ca. 167 Franken pro Nacht für zwei Personen erhältlich. Für die 55 Quadratmeter grosse «Sōzō Suite» zahlst du 330 Franken und aufwärts, je nach Zeitraum.

Ganz besonders: Augustine-Hotel, Prag

Direkt unter der Prager Burg und ganz in der Nähe der Karlsbrücke liegt das 5-Sterne-Augustine-Hotel, ursprünglich ein Augustinerkloster aus dem 13. Jahrhundert. Das Hotel gehört zur Marke The Luxury Collection und positioniert sich dementsprechend im höheren Preissegment.

Das Augustine-Hotel verfügt über 101 Zimmer und Suiten, allesamt entworfen von der Innenarchitektin Olga Polizzi. marriott.com Die jahrhundertealte Bibliothek ist nur exklusiv für Hotelgäste zugänglich. marriott.com Der ganz besondere tschechische Charme ist auch in den Hotelzimmern zu finden. marriott.com

Ganz besonders: Im Kloster leben auch heute noch praktizierende Mönche. Das Hauptgebäude ist zudem direkt mit der St. Thomas Kirche verbunden. Hotelgäste kommen in den Genuss von exklusiven Führungen, einschliesslich der altertümlichen Bibliothek.

Ein Aufenthalt im Augustine-Hotel ist nicht ganz günstig: Zimmer gibt es je nach Verfügbarkeit ab 400 Franken pro Nacht für zwei Personen.