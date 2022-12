10 Jobs mit hohem Lohn ohne Ausbildung

«Die Chancen, mit einer Bewerbung aufzufallen, stehen gerade gut»

Rebekka Hänggi, Employer Branding Manager bei jobs.ch, rät trotzdem zu einer Ausbildung. Jobs.ch

Frau Hänggi, ist eine Lehre oder ein Studium überhaupt noch nötig?

Oh doch, unbedingt! Und zwar ist es mit einer Erstausbildung nicht mehr getan – wir müssen während des ganzen Berufslebens am Ball bleiben und uns laufend weiterbilden. Die von jobs.ch recherchierten Berufe in der Liste brauchen aber keine spezifische Grundausbildung. Sowieso werden die Fähigkeiten und nicht die Ausbildung immer wichtiger. Die Ausbildung kann dann immer noch absolviert werden.

Viele Jugendliche streben eine Karriere als Influencerin oder Influencer an. Wie realistisch ist dieser Berufswunsch?

Tatsächlich ist es heute einfacher, etwas «Ruhm» zu bekommen, was vor allem junge Leute beeindruckt. Der Job als Influencer und Influencerin in ist aber sehr zeitintensiv und gerade zu Beginn braucht es viel Geduld. Nur wenige können diesen Job hauptberuflich ausüben.

Wie können Menschen ohne Ausbildung ihren Lebenslauf gestalten, um bei der Flut von Bewerbungen eine Chance zu haben?

Im Moment stehen die Chancen, mit einer Bewerbung aufzufallen, schon mal gut! Weil der Arbeitsmarkt so ausgetrocknet ist, sind konkurrenzierende Bewerber und Bewerberinnen eher rar. Auffallen kann man mit einem auf das Unternehmen abgestimmten Motivationsschreiben und einer guten Headline, die die Stärken des Bewerbenden auf den ersten Blick deutlich machen. Auch ein kurzes Video über sich selbst hilft oft.