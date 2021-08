Zahlen veröffentlicht - In diesen Zürcher Orten sind nur wenige gegen Corona geimpft

Wer führt die Tabelle an?

Wer sind die Schlusslichter?

Die Schlusslichter im Kanton Zürich befinden sich vor allem in ländlicheren Regionen an den Kantonsgrenzen zu den Kantonen Thurgau und St. Gallen. So haben sich zum Beispiel in Steg im Tösstal (8496), Hagenbuch (8523) und in Hofstetten (8354) weniger als 35 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner zweimal impfen lassen. Von unten wird die Liste von Schmidrüti (8495) in der Gemeinde Turbenthal angeführt. Im Weiler an der Grenze zum Kanton Thurgau sind 30,2 Prozent durchgeimpft. Das sind weniger als halb so viele Personen wie im Zürcher Seefeld.