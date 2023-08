Tesla: In der Gigfactory in Grünheide werden pro Woche 5000 Model Y hergestellt.

Noch 2020 war die kleine Gemeinde Grünheide südlich von Berlin eine Ortschaft, die ausserhalb der Region Brandenburg kaum jemand kannte. Rund 9000 Menschen lebten damals hier, viele von ihnen pendelten zum Arbeiten ins nahe Berlin. Heute ist Grünheide in der Tesla-Community und der deutschen Autobranche allen bekannt. Denn in nur knapp über zwei Jahren hat Tesla hier seine Gigafactory aus dem Boden gestampft, in der mittlerweile über 11’000 Mitarbeiter beschäftigt sind. Damit hat die Fabrik nicht nur in Rekordtempo Grünheide selbst in der Grösse überholt, sondern auch für neue Pendlerströme gesorgt. Grünheide ist eine von sechs Gigafactory-Locations, weitere stehen in Fremont (Kalifornien), Sparks (Nevada), Austin (Texas), Buffalo (New York) und in Shanghai. Als erstes Schweizer Medium durfte 20 Minuten jetzt einen Blick hinter die Kulissen in Grünheide werfen.