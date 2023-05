In Luková steht die «Kirche der verlorenen Seelen»

In der St.-Georg-Kirche in Luková, einem Ortsteil der tschechischen Kleinstadt Manetin, sind die Bänke immer besetzt.

Wer sich der St.-Georgs-Kirche in Luková, einem Ortsteil der tschechischen Kleinstadt Manetin, nähert, erkennt, dass ihre guten Zeiten schon lange zurückliegen: Der Putz am Gebäude ist kaum noch vorhanden. Stattdessen liegt der Blick auf den alten Backstein frei. Bäume und Sträucher ringsherum wirken verwildert.

Figuren ohne Gesicht

Kunst-Installation für den guten Zweck

Die Wende läutete im Jahr 2012 ein junger Künstler ein: Jakub Hadrava liess sich für seine Bachelor-Ausstellung von den Geschichten der Region inspirieren und schuf 32 «Geister», die in der so lang schon verlassenen Kirche leben sollten. Diese sollen «die Geister der Sudetendeutschen darstellen, die vor dem Zweiten Weltkrieg in Luková lebten und jeden Sonntag zum Beten in diese Kirche kamen», zitierte ihn die Dailymail.co.uk im Jahr 2014. «Ich hoffe, der Welt zu zeigen, dass dieser Ort eine Vergangenheit hat und ein normaler Teil des täglichen Lebens war, aber dass das Schicksal einen grossen Einfluss auf unser Leben hat.»