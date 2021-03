Im Innern des blauen Containers liegt in einem metallenen Becken ein Stein, den man herausnehmen und durch die Abfallöffung wieder hineinwerfen könne. «Sich einen Stein vom Herzen fallen lassen» und so «das Ungreifbare greifbar machen», dafür soll die «EntSorgeStelle» dienen, so Richert. Eine Desinfektionsstelle, um Hände und Stein zu desinfizieren, ist ebenfalls eingerichtet worden. Man könne sich auch in den Container hineinsetzen und zur Ruhe kommen, erklärt Künstler Richert.