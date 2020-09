«The Social Dilemma»

«The Social Dilemma» will sichtbar machen, wie sich die sozialen Medien auf unsere Gesellschaft auswirken. Das Besondere: Hier packen Insider aus – Menschen, die Instagram, Facebook und Co. mitentwickelt haben.

Insider äussern Bedenken

Sie sind sich einig: Was sie erschaffen haben, ist problematisch. Harris gesteht: «Ich dachte immer, was ich kreiere, ist grundlegend eine Kraft fürs Gute – ich weiss nicht, ob ich das noch glaube.»

Orlowski will Bewusstsein schaffen

Die Expertinnen und Experten geben einen Einblick, was sich hinter den Bildschirmen tatsächlich abspielt. «Alles, was wir tun, wird auf verrückte Art und Weise verfolgt und protokolliert. Ich glaube, was wir im Film zeigen, ist gerade mal die Oberfläche», so Orlowski zu «Vanity Fair».