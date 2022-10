Kinostarts Oktober 2022: In dieser Satire werden Superreiche seekrank 

Der Trailer zu «Triangle of Sadness».

«Triangle of Sadness»

Das sagt der Regisseur

Achterbahn für Erwachsene

«Ich möchte interessante Fragen aufwerfen und einen Film schaffen, der zum Nachdenken anregt, und gleichzeitig möchte ich eine Achterbahn für Erwachsene schaffen, die unterhaltsam ist», so Östlund gegenüber «Filmmaker Magazine».

Weiter erklärt der 48-Jährige, was es mit den ausgedehnten Szenen, in denen seekranke Figuren sich übergeben, auf sich hat: «Ich hatte keine Angst, es zu sehr zu übertreiben.» Es gehe ihm darum, die Szene weiter zu pushen, als das Publikum erwartet.

«Rumba la vie»

Das rüttelt Tony auf: Ihm wird bewusst, dass er sein Leben ändern muss – vor allem will er seine Vergangenheit aufarbeiten. Er sehnt sich nach seiner Tochter Maria (Louna Espinosa), die er als Kind bei der Mutter zurückgelassen hat.

Rumba als Wiedergutmachung

Das ist zwanzig Jahre her – nun will er Maria wiederfinden und endlich besser kennenlernen. Mittlerweile ist sie Tanzlehrerin in Paris und Tony muss sich inkognito bei einem Rumba-Kurs anmelden, um mit ihr sprechen zu können.