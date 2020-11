Exkulsives Wohnen gefällig?In dieser Scheune kann man wohnen – für 1,3 Millionen Franken

So sollen in der Scheune vier moderne Wohneinheiten erstellt werden, ähnlich wie Reihenhäuser.

Knapp 180 Jahre alt ist die Musegg-Scheune in Dietwil AG. Nun soll das 1842 erbaute Gebäude mit neuem Leben gefüllt werden – und zwar durch ein ungewöhnliches Projekt : Im Gebäude sollen vier Wohneinheiten integriert werden. «Man kann sich das wie Reihenhäuser vorstellen, die in der Scheune gebaut werden», sagt Dieter Bösch von der JUAL Immobilien- und Finanzberatung Bösch & Partner. Dazu gehörten unter anderem auch gedeckte Laubenbereiche, Sitzplätze und Autoeinstellplätze.

Die historische Hülle des Gebäudes und dessen Charme sollen laut Bösch erhalten bleiben, dennoch sollen die künftigen Bewohner dereinst in einem neuzeitlichen Heim leben können: «Passgenau in das bestehende Gebälk eingefügt, bietet sie vier modernen, grossflächig verglasten Wohnbauten in Holzbauweise ein schützendes Dach», heisst es in der Dokumentation zum Bauprojekt. Auch äusserlich soll es kleine Änderungen geben: Im Dach soll ein Lichteinlass installiert werden, damit das Innenleben der Scheune mit Licht durchflutet wird.