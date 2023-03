Aurora Ramazzotti: So luxuriös ist die Schweizer Geburtsklinik

In einem Interview mit der italienischen «Vanity Fair» gab Aurora Ramazzotti preis, dass sie ihr Baby in der Schweiz gebären wird und damit eine Familientradition weiterführt. Da sie und auch ihr Mami Michelle Hunziker beide in der Klinik Sant’Anna in Sorengo (TI) zur Welt gekommen sind, ist es naheliegend, dass auch die 26-Jährige in diesem Haus entbinden wird. Zudem wurde sie dort bereits im Dezember gemeinsam mit ihrem Langzeitfreund Goffredo Cerza (27) von der stets gut informierten Zeitschrift «Chi» gesichtet, offenbar nach einem Kontrolltermin.