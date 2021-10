Bei Uber Eats bestellt Zürich am meisten Kaffee

Weltweit werden täglich rund zwei Milliarden Tassen Kaffee getrunken . U nd mit den fast 1100 Tassen Kaffee, die wir hierzulande pro Person jährlich konsumieren, gehören Schweizerinnen und Schweizer zu den grössten Kaffee geniessern der Welt . W ie eine Erhebung des Branchenverbandes Cafetier Suisse zeig t, befinden wir uns a uf Platz drei der R angliste – weltweit! Nur in Deutschland und Norwegen trink t man pro Kopf mehr Kaffee als i n der Schweiz.

Daran hat sich auch nichts im Pandemiejahr geändert : Von einem Konsum- Rückgang war in der Schweiz nicht viel zu spüren. Zwar wurde das K offein-Getränk 2020 nicht mehr im Büro oder im Café getrunken , die Lust darauf war aber auch in den eigenen vier Wänden ungebrochen. Auch nach den Lockdowns bestellen Schweizerinnen und Schweizer ihren Kaffee gerne von auswärts.

Pünktlich zum heutigen Tag des Kaffees verrät der Lieferdienst Uber Eats, in welcher Schweizer Stadt am häufigsten Kaffee bestellt wird, zu welcher Uhrzeit das passiert und welches das beliebteste Kaffeegetränk ist.

Milchkaffee am Morgen um 9 Uhr ist der klare Favorit

Am meisten Kaffee wird – Trommelschlaaaag – in Zürich bestellt, in der W e s ts chweiz gehören die Lausannerinnen und Lausanner zu den grössten Kaffee-Fans. Während in der Deutschschweiz der Kaffee am häufigsten am Sonntag und bereits um 9 Uhr bestellt wird, schlafen die Romands lieber aus: Hier treffen die meisten Bestellungen erst um 10 Uhr ein.