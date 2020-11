«The Good Lord Bird»

Ethan Hawke verkörpert in der siebenteiligen Serie eine historische Figur: Er schlüpft in die Rolle von John Brown, der im 19. Jahrhundert gegen die Sklaverei kämpfte.

Henrys Blick auf Brown

Brown will die Versklavten mit erbeuteten Waffen zu einem Aufstand bewegen – dazu plant er einen Angriff auf Harpers Ferry, wo die US-Armee Waffen lagert. Die Aktion verläuft jedoch anders, als Brown es sich ausgemalt hat.

Kampf gegen Rassismus

«Dieses Land wurde aus Verbrechen geschaffen und wenn wir nicht genau hinschauen und wirklich darüber reden, dann werden wir weiterhin unter diesen Verbrechen und dem Unrecht leiden», so Hawke gegenüber «CBS».

«Paranormal»

Ismail will hinter die Ursache der Vorkommnisse kommen, ist sich jedoch mit der Zeit nicht mehr sicher, was er wirklich sieht und was er sich nur einbildet.