Rankin für Relate - In dieser sinnlichen Kampagne dreht sich alles um Sex im Alter

Zwei Drittel der über 65-Jährigen sind der Meinung, dass Sex und Intimität in ihrer Altersgruppe nur selten in Medien und Werbung dargestellt wird. 60 Prozent fühlen sich ausserdem nicht wohl dabei, mit jemandem offen über Sex und Intimität zu sprechen. Das hat eine Umfrage der britischen Wohltätigkeitsorganisation Relate ergeben, die Beziehungstherapie und Beratung für Paare, Familien und Jugendliche anbietet.

Um dieses Tabu zu brechen, hat Relate unter dem Namen «Let’s Talk The Joy of Later Life Sex» (Lasst uns über die Freude an Sex im Alter sprechen) eine neue Kampagne gelauncht. Der kreative Kopf dahinter ist der bekannte britische Modefotograf Rankin, der uns hierzulande als langjähriger Freund von Heidi Klum durch seine Auftritte in «Germanys next Topmodel» bestens bekannt ist.