Von Pizzamilliardär gegründet - In dieser Stadt gibts keine Kondome und Flip-Flops sind verboten

In der Stadt Ave Maria in den USA leben vorwiegend gläubige Katholikinnen und Katholiken.

An der Universität gelten zudem strenge Kleiderregeln.

Ave Maria ist eine religiöse Planstadt in Florida, USA.

Es ist eine Stadt für gläubige Katholikinnen und Katholiken: Ave Maria im Süden des US-Staats Florida. Der Gründer der Fast-Food-Kette Domino’s Pizza, Tom Monaghan, hat 2005 angefangen zu bauen. Seither wächst der Ort beständig. Inzwischen leben rund 10’000 Menschen in der Planstadt, wie die «Welt» schreibt.

Dabei gelten strenge Regeln für die Bewohnerinnen und Bewohner. So dürfen keine Kondome oder andere Verhütungsmittel verkauft werden. In der katholischen Privatuniversität gilt zudem ein strenger Dresscode: Tops ohne Träger oder mit Spaghettiträgern sind verboten. Auch kurze Hosen oder Flip-Flops sind tabu, genauso wie zu enge oder zu weite, freizügige Kleidung.

Genau mit der Universität lockt die Stadt aber am meisten Menschen an: Weil die Hochschule sehr neu ist, werden viele Stipendien vergeben. So können sich auch ärmere Familien eine Ausbildung leisten. Innerhalb von fünf Jahren hat die Universität rund tausend Studentinnen und Studenten gewonnen.