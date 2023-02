In Basler Studie wird die Droge DMT getestet

Im Universitätsspital Basel wird die Wirkung der höchstpotenten psychoaktiven Droge DMT in einer klinischen Studie erforscht. Die Substanz soll isoliert in der Psychedelika-Assistierten Therapie eingesetzt werden.

Dimethyltryptamin oder einfach auch DMT ist das stärkste Halluzinogen der Welt. In einer Studie des Universitätsspital Basel wird die Wirkung dieser höchstpotenten psychoaktiven Droge nun erforscht. Durch die intravenöse Verabreichung des Halluzinogens soll dessen Auswirkungen auf Körper und Geist erforscht werden. Die Substanz, die auch eine der aktiven Komponenten im traditionellen, schamanischen Pflanzensuds Ayahuasca Südamerikas ist, soll isoliert in der Psychedelika-Assistierten Therapie eingesetzt werden, heisst es.

DMT könne, nach Aussage des Studienleiters Matthias Liechti «als Medikament genutzt werden. Eine erste Studie in den USA zeigte eine positive Wirkung bei Depression.» Diese These soll jetzt im Unispital überprüft oder entsprechend widerlegt werden. Zu Vergnügungszwecken werde «DMT auch inhaliert.» Dabei reichen bereits 20–60 Milligramm für einen fünf bis 15-minütigen, intensiven psychedelischen Trip. «Die Anwendung intravenös macht für uns im medizinischen Kontext Sinn», erklärt er. Da die Dosierung und Wirkung so besser kontrolliert werden könne.

Vor DMT wurden LSD und Pilze untersucht

Seit einigen Jahren wurden weltweit verschiedenste Studien genehmigt, die untersuchen sollen, ob illegale psychoaktive Drogen , wie etwa LSD , im therapeutischen Setting einen Mehrwert mit sich bringen oder nicht. Warum DMT gegenüber LSD und Psilocybin von speziellem Interesse sei, begründet Matthias Liechti wie folgt: «Der Vorteil wäre eine starke Wirkung über nur wenige Minuten oder zum Beispiel eine Stunde im Gegensatz zur viel längeren Wirkung von LSD und Psilocybin.» Ein kontrolliertes und getestetes Medikament auf der Basis von DMT «könnte für die Praxis und Finanzierbarkeit von Interesse sein», so Liechti weiter. In der Studie würden verschieden hohe Dosen und die Steuerbarkeit der Wirkungen erforscht werden.

Nicht alle sind fit für den Trip

Jedoch seien nicht alle Menschen für die Teilnahme geeignet: «Man darf nicht an einer psychotischen Störung leiden oder eine solche (Schizophrenie) in der Familie haben», warnt der Studienleiter. Die Wirkung sei so oder so nicht auf die leichte Schulter zu nehmen: «Die akute Wirkung kann zudem Angst auslösen, zum Beispiel in den höchsten geprüften Dosen.»