Hotel Beau Rivage in Genf: In dieser Suite starb Sisi – jetzt kannst du hier ein Dinner geniessen

In der Sisi-Suite des Genfer Beau Rivage Hotel haben vier bis acht Gäste Platz am Tisch.

Beau Rivage in Genf : In dieser Suite starb Sisi – jetzt kannst du hier ein Dinner geniessen

Von November bis Januar bietet das Hotel Beau Rivage in Genf ein Gourmet-Menü in der Suite an, in der Elisabeth von Österreich 1898 starb. Eine seltene Gelegenheit, um diesen historischen Ort zu entdecken.