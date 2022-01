Gambarogno TI – In dieser Tessiner Gemeinde kannst du ein Rustico für einen Franken kaufen

Durch die Corona-Pandemie haben in den letzten zwei Jahren Ferien in der Schweiz einen regelrechten Boom erlebt. Bei den Touristinnen und Touristen stehen vor allem die Rustici hoch im Kurs. Die Gemeinde Gambarogno am Ufer des Lago Maggiore hat deshalb eine spezielle Aktion ins Leben gerufen. Um einen entlegenen Weiler wiederzubeleben, verkauft die Gemeinde nun solche Rustici für nur einen Franken, wie das SRF berichtet. Das Motto: «Verfallenes Rustico für einen symbolischen Franken kaufen.»

Ein paar Serpentinen den Berg hinauf stehen die Rustici mit traumhaftem Ausblick über den See. Die Steinhäuschen müssen jedoch vom Käufer stilecht umgebaut werden. Ein wenig verblüfft sagt der Gemeindepräsident Gianluigi Della Santa gegenüber SRF: «Hunderte von Interessentinnen und Interessenten haben sich bereits gemeldet. Wir haben nicht mit so viel Interesse gerechnet.» Vielen sei wahrscheinlich auch nicht bewusst gewesen, was ein Erwerb eines solchen Rustici bedeuten würde, so der Gemeindepräsident.