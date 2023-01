Yann Sommer: In dieser Transfer-Statistik liegt nur Cristiano Ronaldo vor ihm

Bei den Transfers von Spielern über 32 liegt Sommer in der Bundesliga weit vorne.

Nur Cristiano Ronaldo kostete in diesem Alter noch mehr Geld.

Erst einmal wurde in der Fussball-Geschichte für einen Spieler über 34 Jahre mehr Geld bezahlt. Im Sommer 2021 liess sich Manchester United Cristiano Ronaldos Rückkehr ins Old Trafford 17 Millionen kosten. Laut dem Portal «transfermarkt» folgt in der Wechsel-Rangliste der Ü-34-Senioren dann bereits unser Nati-Goalie. Auf Platz drei liegt mit dem Kameruner Jacques Songo’o ebenfalls ein Goalie. Dieser wechselte 2001 für 6,5 Millionen von Deportivo La Coruña nach Metz.