Aktualisiert vor 1h

«Labor of Love»

In dieser TV-Show wollen 15 Männer einer Frau ein Kind machen

Mit «Labor of Love» bekommt das Dating-Reality-TV eine neue Dimension. Statt der grossen Liebe sucht eine Frau hier den zukünftigen Vater ihres Babys.

von Lucia Krones

Darum gehts In der gerade angelaufenen Show «Labor of Love» sucht eine Singlefrau nach potenziellen Babydaddys.

Um Kristy Katzmann ein Kind machen zu dürfen, müssen die Männer vorher verschiedene Aufgaben absolvieren.

«Sex and the City»-Star Kristin Davis moderiert die Fox-Serie.

Worum gehts?

In einer neuen TV-Show auf dem US-Sender Fox wählt Kristy Katzmann (42) aus 15 Männern den zukünftigen Vater ihres Kindes aus. Anders als bei «herkömmlichen» Kuppelshows steht die Liebe an zweiter Stelle. Den Machern des Formats ist es laut «TVLine» wichtig, die Hürden zu zeigen, die moderne Frauen zu nehmen haben, weil sie die Familienplanung nach hinten und ihre Karriere vorgeschoben haben.

«Vielleicht waren diese Frauen in einer kurzen Ehe, wie auch Katzmann, aus der kein Nachwuchs entstanden ist. Egal, warum es bisher mit der Familienplanung nicht geklappt hat, sind diese Themen für viele Frauen in unserem Land wichtig.» Ausserdem befänden sich in derselben Situation auch viele Männer. Das hätten die Macher der Show beim Casting festgestellt.

Wer ist die Glückliche?

Kristy Katzmann ist der Prototyp dessen, was sich ein Produzent eines Datingformats unter einer erfolgreichen Singlefrau vorstellt. Eine 42-jährige, geschiedene Fashionbloggerin, die in der Vergangenheit bereits Kontakt mit dem Reality-TV-Genre hatte; 2007 kämpfte sie um die, äh, grosse Liebe beim amerikanischen «Bachelor».

Nach ihrer Scheidung mit 37 habe sie versucht, «sich in der Datingwelt zurechtzufinden, im Wissen, dass im Hintergrund meine biologische Uhr ablief», erklärt sie «Fox News».

Wie wird ausgewählt?

Im Gegensatz zu üblichen Datingshows steht der Prozess des Verliebens nicht an erster Stelle. Wichtiger ist, dass die Männer gutes Papimaterial sind. Am Allerwichtigsten ist dabei selbstverständlich die Fruchtbarkeit der potenziellen Babymacher. In der ersten Episode wirst du darum Zeuge eines kollektiven Fruchtbarkeitstests, bei dem die Kandidaten ihr Sperma zur Untersuchung bereitstellen müssen.

Die darauffolgenden Eignungstests sind weniger explizit. Die bereitwilligen, erwiesenermassen fruchtbaren Gentlemen müssen sich beispielsweise im Windelnwechseln, in ihrem Schutzinstinkt oder in ihrer Fähigkeit, die Schmerzen bei einer Geburt zu ertragen, beweisen.

Was sagt das Publikum?

Diese Userin fragt, ob sie die Einzige ist, die von der Show komplett angewidert ist. «Haben wir nicht von Bachelor und Bachelorette gelernt, dass diese Beziehungen scheitern?»

Dieser Twitter-User malt sich schon eine Nachfolgeshow für «Labor of Love» aus.

Und dieser User wünscht sich unbedingt eine deutsche Adaption von «Labor of Love». Same!

Wer moderiert?

Kristin Davis (55) ist allen Fans der Kultserie «Sex and the City» ein Begriff. Mit der Aussage «für Kristy ist die Schwangerschaft zwingend, die Liebe optional» führt die Moderatorin in «Labor of Love» ein.