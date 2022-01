Hotel Castell in Zuoz im Engadin - In dieses Schloss haben wir uns verliebt

Hotel ist nicht gleich Hotel. Es gibt Unterkünfte, die besucht man einmal und nie wieder. Dann gibt es solche, die einen von A bis Z perfekten Service abliefern und dennoch fehlt ihnen die Seele. Und dann gibt es die Häuser, in die man sich schlicht verliebt. Ein solches Hotel ist das Castell Zuoz in Graubünden.

Die Zimmer kommen schlicht und stilvoll daher. Castell Zuoz

Der Weg ins Castell Zuoz führt dich vorbei an …

… kleinen Bergdörfern und weiss gepuderten Bergen. Die Anfahrt, spätestens ab Verlassen der A13, ist landschaftlich beeindruckend – egal ob man mit dem Zug oder dem Auto anreist. In Zuoz angekommen, verlässt man die Hauptstrasse und fährt auf kurviger Strasse hoch ins Castell, das herrschaftlich über dem Tal thront. Hier kommt das erste Mal das Gefühl auf, dass man sich an einen speziellen, abgelegenen Ort begibt. Beinahe als ginge es in ein Kloster.

Willkommen heisst dich …

… im ersten Moment ein anmutiger Anblick: das Castell Zuoz. Es löst verschiedenste Gefühle aus. Zum einen eine gewisse Ehrfurcht, zum anderen ein Glücksgefühl. Ein Gedanke schiesst durch den Kopf: Was für ein Hideaway, hier lässt sich Ruhe bestimmt spielend einfach finden. Ein Ort an dem man darf, aber nichts muss.

Die Gastgeber des Hauses: Martin und Irene Müller. Castell Zuoz

… im zweiten Moment lernt man die Crew des Hauses kennen. Martin und Irene Müller führen das Hotel. Ein Direktorenpaar, das den Kontakt zu den Gästen aktiv sucht, mit ihrem fröhlichen Gemüt für eine gute Stimmung und mit viel Fleiss im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf sorgt. Zur persönlichen Atmosphäre tragen genauso die Hotelangestellten bei – nicht zuletzt die aufgestellte Restaurantleiterin Gianna Sorosina.

Das Castell Zuoz bietet …

… viel Kunst! Tatsächlich ist das Hotel gleichzeitig ein Museum. Oder präziser formuliert: Im Castell Zuoz stellt der Inhaber des Hauses, Ruedi Bechtle, seine private Kunstsammlung aus. Darunter befinden sich genauso Werke renommierter Künstler, wie auch aufstrebender Talente. Durch die Hotelgänge zu schlendern macht selten derart viel Spass. Selbst in den Zimmern – die stilvoll reduziert eingerichtet sind – findet sich Kunst an den Wänden.

Es gibt im Hotel wohl keine Wand, an der kein Kunstwerk hängt. Castell Zuoz

Bist du hier, isst du …

… richtig gut. Das Küchenteam um Helmut Leitner setzt auf eine hochwertige Küche, die raffiniert daherkommt. In jedem Gang, in jedem Gericht steckt viel Liebe zum Detail. So ist beispielsweise das Tatar vom Fassona Rind mit leckeren knusprigen Röstzwiebeln garniert oder das Bio-Ur-Dinkel Risotto mit einer Balsamico-Zwetschge verfeinert.

Grandios – der Jugendstilsaal in dem man das Abendessen einnimmt. Castell Zuoz

Unser Lieblingsort im Castell Zuoz ist …

… das Hamam und die Cheminée-Ecke und die Rote Bar und die Sonnenterrasse und … Okay, alles der Reihe nach: Im Castell Zuoz verschenkt man sein Herz leichthin an alle möglichen, lauschigen und genussvollen Orte. Es beginnt mit einem farbenfrohen Ort der Ruhe: dem Hamam. Hier entschleunigt man auf einem Rundgang in verschiedenen Dampfbädern und einem Heisswasserbad.

Ein Ort der Ruhe: das Hamam im Castell Zuoz. Castell Zuoz

Wer Vitamin D tanken möchte, wird die Sonnenterrasse vor dem Restaurant lieben – Gesicht zur Sonne ausrichten, Augen schliessen und geniessen. Danach bestellt man sich an der Roten Bar, entworfen von Architektin Gabrielle Hächler und Künstlerin Pipilotti Rist, einen Winter-Negroni. Und last but not least – gerade in den letzten Abendstunden – gibt es keinen atmosphärischeren Ort als die Lounge vor dem Cheminéefeuer.

Die Rote Bar von Pipilotti Rist. Castell Zuoz

Der beste Grund das Hotel auch mal zu verlassen …

… liegt nur wenige Schritte ausserhalb des Hotels: der Skyspace Piz Uter des Lichtkünstlers James Turrell. Die beste Zeit für einen Besuch ist kurz vor dem Eindunkeln. Beim Skyspace handelt es sich um eine Art Turm mit einer runden Öffnung zum Himmel.

Ein farbenfroher Turm: der Skyspace Piz Uter von James Turrell. Martin Hoch

Der Raum wird von wechselndem Licht – in den unterschiedlichsten Farben – erhellt. Setzt man sich hin und lässt das Farbenspiel in Kombination mit dem Blick zum Himmel auf sich wirken, verlässt man gefühlt Raum und Zeit – ein beeindruckendes Erlebnis.

Und so schauts im Innern aus – beim Blick nach oben sieht man den Himmel und wenn es dunkel ist gar die Sterne. Martin Hoch

Du fühlst dich im Castell Zuoz wohl, wenn …

… du einen besonderen Ort der Ruhe suchst.

… du Genuss und Erholung liebst.

… du Lust auf ein Wochenende in einem romantischen Hideaway hast.

… du mal ganz alleine verreisen möchtest.

… du inspiriert werden willst.

… du direkt an der Skipiste logieren möchtest.

