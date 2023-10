Victoria Beckham wurde mit Rolls-Royce zur Schule gefahren

Im Ausschnitt, der auf Social Media viral geht, behauptet die ehemalige Spice-Girls-Sängerin, dass sie – genauso wie ihr Mann – aus der Arbeiterklasse stamme. Bevor sie ihren Satz allerdings zu Ende bringen kann, steckt David den Kopf durch die Tür und unterbricht sie: «Sei ehrlich.» «Ich bin ehrlich», entgegnet Victoria. David lässt nicht locker: «Mit welchem Auto hat dich dein Vater zur Schule gefahren?» Nach einigem Hin und Her gesteht Victoria: «Okay, in den Achtzigern hatte mein Vater einen Rolls-Royce.» «Danke», sagt David lachend und zieht seinen Kopf wieder aus der Tür.

Victoria Beckham schämte sich für den Wohlstand ihrer Familie

Victoria wollte nach dem Film «Fame» Schauspielerin werden und wurde von ihren Eltern an der Jason Theatre School und anschliessend an der Laine Theatre Arts School eingeschrieben, wo sie ihre Model- und Tanzausbildung fortsetzte. An der St. Mary's High School flehte sie ihren Vater an, sie nicht in seinem Rolls-Royce vor der Schule abzusetzen, weil sie sich für den Wohlstand ihrer Familie schämte, schreibt das «SCP Magazine».